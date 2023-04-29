Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

Шальке зумів вирвати вольову перемогу проти непоступливого Вердера. Марвін Дукш відкрив рахунок у першій половині зустрічі, проте господарям вдалося вдало провести завершальний етап цього матчу.

Зепп ван ден Берг та Домінік Дрекслер забили гостям по голу. Це дозволило наблизитися до конкурентів у боротьбі за збереження прописки.

Шальке — Вердер 2:1

Голи: ван ден Берг, 81, Дрекслер, 90 — Дукш, 18

Шальке: Шволов — Матріціані (ван ден Берг, 77), Йосіда, Камінські, Уронен (Дрекслер, 75) — Крал, Краусс — Караман (Польтер, 74), Салазар, Бультер (Аувеян, 87) — Теродде (Фрай, 74)

Вердер: Павленка — Велькович, Штарк (Піпер, 67), Фрідль — Вайзер, Гросс (Мбом, 90), Юнг — Біттенкур (Груєв, 76), Стаге — Філіпп (Шмідт, 77), Дукш

Попередження: Краусс, Йосіда, ван ден Берг — Стаге, Дукш