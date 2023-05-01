Німеччина

Півзахисник мюнхенського клубу прокоментував становище довкола колективу.

Чемпіон Німеччини зразка останніх десяти років, мюнхенська Баварія, у поточній кампанії переживає далеко не найкращі часи та з кожною наступною невдачею на внутрішній арені все більше ставить під сумнів можливість захисту свого титулу.

Окрім цього, команду переслідує зайвий тиск збоку ЗМІ через несподівану відставку головного тренера Юліана Нагельсманна з подальшою його заміною на Томаса Тухеля.

Про це в своєму інтерв’ю згадав півзахисник "Рекордмайстера" Леон Горецка.

"Загалом довкола Баварії останнім часом занадто багато шуму. Зараз гравців повністю знищують у ЗМІ. Це точно не допомагає нам повернути власні оптимальні кондиції.

Як гравці, ми змушені терпіти багато чого в даний момент. Правильно про нас говорять чи ні, це не має особливого значення для людей. І це найбільш неприємне в цій ситуації", — заявив німецький виконавець.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про отримання Горецкою чергового пошкодження.