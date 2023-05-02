Німеччина

"Бики" розгромили Фрайбург у півфіналі.

РБ Лейпциг в рамках півфінального поєдинку Кубка Німеччини грав проти Фрайбурга та здобув перемогу з розгромним рахунком.

"Бики" відкрили рахунок вже на 13 хвилині зусиллями Ольмо, а вже через хвилину Генріхс подвоїв перевагу своєї команди.

До кінця першої половини гри Лейпциг забив ще двічі — спочатку Ольмо асистував Собослаї, а згодом віддав результативний пас й Нкунку.

В другому таймі "бики" залишились в меншості через вилучення Гвардіола, а також пропустили один м'яч, але на результат це вже не вплинуло. Тим більше, перед фінальним свистком Собослай зробив рахунок 1:5.

Другий півфіналіст визначиться в парі Айнтрахт Ф — Штутгарт.

Фрайбург — РБ Лейпциг 1:5

Голи: Грегорич, 75 — Ольмо, 13, Генріхс, 14, Собослаї, 37, 90+8, Нкунку, 45+1

Фрайбург: Флеккен – Кюблер, Гінтер, Лінгарт – Сідійя (Гріфо, 20), Доан (Шаллаї, 46), Еггештайн (Кейтель, 46), Гефлер, Гюнтер (Вайсхаупт, 79) – Грегорич, Гелер (Петерсен, 76)

РБ Лейпциг: Бласвіх – Генрікс, Орбан, Гвардіол, Гальстенберг (Раум, 61) – Лаймер (Діалло, 87), Айдара – Собослаї, Вернер (Поульсен, 79), Ольмо (Клостерман, 61) – Нкунку (Сімакан, 61)

Вилучення: Гвардіол, 58