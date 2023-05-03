Німеччина

У фінальному матчі турніру "орли" зіграють із Лейпцигом.

У рамках півфіналу Кубка Німеччини у очному протистоянні зустрілися Штутгарт та франкфуртський Айнтрахт.

Штутгарт повів у рахунку на 19-й хвилині завдяки зусиллям Томаса, проте зберегти перевагу в рахунку команді не вдалося.

У другому таймі гравці Айнтрахта забили у ворота суперника три м'ячі, завдяки яким вони вийшли у фінал Кубка Німеччини, де зустрінуться з Лейпцигом.

Так, під завісу протистояння Штутгарт відіграв один м'яч, проте на підсумковий результат цей гол не вплинув. Фінальний свисток зафіксував рахунок 3:2 на користь Айнтрахта.

Штутгарт — Айнтрахт Франкфурт 2:3

Голи: Томас, 19, Мійо, 83 — Ндіка, 51, Камада, 55, Коло Муані, 77

Вилучення: Соса, 86 (Штутгарт)