Німеччина

Завершились два матчі Бундесліги.

В рамках тридцять першого туру елітного дивізіону чемпіонат Німеччини відбулось два поєдинки — Баєр приймав на своєму полі Кельн, а Шальке грав на виїзді проти Майнца.

Леверкузенці поступились з рахунком 1:2. Команди забили всі голи ще в першому таймі, а в другому таймі Баєр так і не зміг змінити рахунок.

Шальке, своєю чергою, здобув перемогу з рахунком 3:2. Майнц двічі відігравався по ходу зустрічі, проте втретє зробити цього не зміг.

Баєр — Кельн 1:2

Голи: Адлі, 28 — Зельке, 14, 36

Майнц - Шальке 2:3

Голи: Баррейро, 53, Каріколь, 70 — Бюльтер, 26, 90+10, Краусс, 60