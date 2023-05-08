Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 7 травня 2023 року, 18:30.
Боруссія Дортмунд – Вольфсбург, Getty Images
08 травня 2023, 00:35
У рамках 31 туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія приймала на своєму полі Вольфсбург.
Команда Едіна Терзіча просто знищила "вовків", відправивши до їхніх воріт аж шість "сухих" м'ячів.
Огляд матчу:
Боруссія Дортмунд – Вольфсбург 6:0
Голи: Адеємі 14, 59, Алле 28, Мален 37, Беллінгем 54, 86
Боруссія Д: Кобель — Вольф, Зюле, Гуммельс (Озджан, 63), Рюерсон (Пасслак, 76) — Беллінгем, Джан, Брандт — Мален (Ройс, 62), Алле (Мукоко, 63), Адеємі (Рейна, 69)
Вольфсбург: Кастельс – Борнаув, Гілавоги (Паредес, 46), ван де Вен – Баку (Фішер, 46), Ф. Нмеча, Арнольд, Сванберг (Герхардт, 65), Камінський (Коцца, 65) – Вінд (Мармуш, 65) , Віммер
На 65-й хвилині Адеємі не реалізував пенальті (вище воріт).