Німеччина

"Червоні дияволи" стежать за ситуацією довкола швейцарського голкіпера.

Воротар мюнхенської Баварії Янн Зоммер, який перейшов у стан "червоних" у зимове трансферне вікно, може змінити клубну прописку вже цього літа. Про це повідомляє Bayern & Germany.

За інформацією джерела, між швейцарським голкіпером та босами Баварії існує домовленість про те, що у випадку, якщо Мануель Ноєр поверне собі місце основного воротаря після відновлення від травми, то клуб не перешкоджатиме трансферу Зоммера.

34-річний швейцарець хоче отримувати регулярну практику, щоб зіграти на Євро-2024.

Манчестер Юнайтед стежить за ситуацією довкола майбутнього Янна Зоммера на тлі спливаючого контракту з Давідом Де Хеа.