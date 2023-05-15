Німеччина

Мексиканець може перебратись в Бундеслігу.

Півзахисник Аякса Едсон Альварес проводить не перший вдалий сезон за свою команду, тому зацікавив ряд іноземних клубів.

Як повідомляє журналіст Майк Вервей, за мексиканського футболіста посперечаються два представники Бундесліги — Баварія та Боруссія Д. Очікується, що нідерландці попросять мінімум 40 мільйонів євро за свого гравця.

Зазначимо, що в цьому сезоні мексиканський футболіст відіграв 40 матчів, в яких відзначився чотирма голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аякс просив за Едсона Альвареса 50 мільйонів євро.