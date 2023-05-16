Німеччина

Португалець, ймовірно, повернеться до Манчестер Сіті.

Баварія навряд чи викупить Жоау Канселу у Манчестер Сіті за 70 мільйонів євро, повідомляє журналіст Флоріан Плеттерберг.

За його інформацією, навіть сам Канселу не розраховує, що гратиме за Баварію після закінчення цього сезону.

Наразі тенденція така, що влітку фланговий захисник залишить Баварію, хоча керівництво намагається знайти рішення. Баварія має опцію викупу Жоау за 70 мільйонів євро.

У складі Баварії Канселу провів 19 матчів, забив 1 гол та віддав 6 результативних передач.