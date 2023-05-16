Німеччина

Мюнхенський клуб розглядає різні варіанти.

Баварія думає про те, ким замінити Райана Гравенберха у разі його можливого відходу, повідомляє Sport1.

За інформацією джерела, півзахисник незадоволений нестачею ігрового часу і влітку може змінити команду.

Якщо це станеться, мюнхенці намагатимуться підписати йому на заміну сильну "вісімку". Кандидатом називається Матео Ковачич, з яким головний тренер Баварії Томас Тухель добре знайомий з роботи у Челсі.

Цього сезону хорватський футболіст провів 26 ігор в АПЛ і забив 1 гол.