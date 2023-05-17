Німеччина

Мюнхенський обрав білий основним кольором футболки.

Наприкінці чергового футбольного року клуби не тільки підбивають підсумки чергового футбольного року, а й закладають фундамент для розвитку на майбутнє.

Зокрема, це відбувається шляхом презентації нових комплектів ігрових форм.

Мюнхенська Баварія цього року вирішила оновити зовнішній вигляд своїх футболістів під час домашніх протистоянь, обравши за основу звичний для клубу біло-червоний набір кольорів, однак цього разу зробивши акцент саме на першому компоненті.

Футболка з білою основою, червоними рукавами та класичними для технічного спонсора команди, Adidas, трьома смугами на плечах буде оздоблена назвою клубу на спині, який виконано в оновленому шрифті.

Шорти в домашньому комплекті будуть червоними з білими елементами в якості оздоблення. Гетри виконані аналогічним чином.

Ось тільки вартість оновлення навряд чи потішить фанатів "Рекордмайстера" — за оригінальну ігрову версію футболки доведеться заплатити 149,95 євро, репліка коштуватиме 99,95 євро. Шорти — 55 євро (репліка — 45 євро). Гетри — 22.95 євро.

Поточний варіант футболки коштував на 10 євро дешевше — 139,95 євро.

Уперше в новому варіанті Баварія зіграє в найближчому домашньому матчі проти РБ Лейпциг 20 травня, о 19:30.