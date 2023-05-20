Німеччина

Football.ua представляє прев'ю до матчу чемпіонату Німеччини, який пройде 20 травня і розпочнеться о 19:30.

У рамках 33-го туру німецької Бундесліги на нас чекає протистояння Лейпцига та Баварії. Поєдинок може вирішити питання з чемпіоном.

СУБОТА, 20 ТРАВНЯ, 19:30. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕНІЗ АЙТЕКІН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Поєдинок у Мюнхені можливо вирішить долю чемпіонських перегонів у Бундеслізі, якщо Баварія таки виграє гру. Звісно, наступного дня гратимуть Боруссія та Аугсбург, проте в разі перемоги команди Томаса Тухеля над представником Саксонії все може бути вирішено.

Марко Розе та його хлопці будуть мотивовані виграти, а сам коуч натякнув, що було б добре побачити нового чемпіона у німецькій першості цього сезону. Це радує, особливо враховуючи дортмундське минуле тренера.

Матч повинен вийти яскравим та результативним. Хотілося би, щоб Лейпциг здобув перемогу чи бодай нічию й ще більше закрутив інтригу у гонці.

Обидві команди достатньо багато забивають у цьому персональному протистоянні. Наприклад, були мюнхенські 3:3 декілька років тому чи 3:2 минулого сезону.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Зоммер — Мазрауї, Павар, Де Лігт, Канселу — Кімміх, Горецка — Сане, Мюллер, Коман — Гнабрі

Лейпциг: Бласвіх — Сімакан, Орбан, Гвардіол, Гальстенберг — Лаймер, Айдара — Собослаї, Нкунку, Ольмо — Вернер

Не зіграють: Девіс, Ернандес, Ноєр, Станішич, Чупо-Мотінг — Гулачі

Під питанням: Зоммер — Ольмо

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