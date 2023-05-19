Німеччина

Завершився матч Бундесліги.

В рамках поєдинку тридцять третього туру елітного дивізіону чемпіонату Німеччини Фрайбург приймав на своєму полі Вольфсбург.

Господарі поля відправили у ворота супротивника два м'ячі, натомість жодного разу не пропустивши, завдяки чому продовжують боротьбу за Лігу чемпіонів.

Тепер у Фрайбурга 59 балів в 33 матчах, тоді як в Уніона та РБ Лейпциг 59 та 60 пунктів в 32 іграх відповідно.

Фрайбург — Вольфсбург 2:0

Голи: Гюнтер, 71, Петерсен, 75

Фрайбург: Флеккен — Лінгарт, Гінтер, Шмідт (Кюблер, 70) — Шаллаї (Шмід, 90), Еггештайн, Хьофлер, Вайсхаупт (Гюнтер, 70) — Доан (Петерсен, 70), Грифо — Гелер

Вольфсбург: Кастельс – Борнаув, Гілавоги, ван де Вен – Баку, Камінські (Паредес, 83), Арнольд (Сванберг, 82), Ф. Нмеча, Герхардт – Віммер (Вальдшмідт, 57), Вінд (Мармуш, 82)