Німеччина

Команда виступатиме в елітному дивізіоні.

Дармштадт гарантував собі вихід в елітний дивізіон чемпіонату Німеччини на наступний сезон в тридцять третьому турі.

Команда в рамках матчу другої Бундесліги мінімально обіграла Магдебург на своєму полі та гарантувала собі мінімум другу сходинку.

Зазначимо, що минулого разу Дармштадт виступав в елітному дивізіону чемпіонату Німеччини в сезоні-2016/17.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Герта може втратити ліцензію на виступи в Бундеслізі.