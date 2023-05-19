Команда виступатиме в елітному дивізіоні.
Дармштадт, фото getty images
19 травня 2023, 23:46
Дармштадт гарантував собі вихід в елітний дивізіон чемпіонату Німеччини на наступний сезон в тридцять третьому турі.
Команда в рамках матчу другої Бундесліги мінімально обіграла Магдебург на своєму полі та гарантувала собі мінімум другу сходинку.
Зазначимо, що минулого разу Дармштадт виступав в елітному дивізіону чемпіонату Німеччини в сезоні-2016/17.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Герта може втратити ліцензію на виступи в Бундеслізі.