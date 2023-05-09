Німеччина

У берлінського клубу проблеми з фінансовим становищем.

Німецька футбольна ліга може позбавити ліцензії берлінську Герту на виступи у Бундеслізі. Про це повідомляє Sky Sports з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

За інформацією джерела, у берлінського клубу серйозні фінансові проблеми, і за словами одного з представників керівництва ліги, це найгірший випадок, який колись був.

Бундесліга відмовилася від коментування цієї ситуації, а Герта заявила, що перебуває у постійному контакті з представниками чемпіонату.

Нагадаємо, у березні 78,8% акцій Герти перейшли у володіння компанії 777 Partners, яка також володіє двома клубами — Дженоа та Стандардом.

Зазначається, що Бундесліга вивчає угоду, яка могла порушити регламент. За правилами, 50+1% акцій клубу має належати некомерційній громадській організації.

Якщо Герта не зможе отримати ліцензію, то вона опуститься до третього дивізіону Німеччини, оскільки друга ліга також вимагає ліцензії Бундесліги.

Після 31 туру Герта набрала 25 очок та посідає останнє місце у турнірній таблиці Бундесліги. До рятівного 15 місця п'ять очок, а до кінця чемпіонату – три тури.