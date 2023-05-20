Німеччина

Дортмунд починає шукати заміну для гравця збірної Англії.

Боруссія зацікавлена у Хуго Ларссоні на заміну Джуду Беллінгему — повідомляє MFFstats.

Вартість трансферу буде значно нижчою від тієї, що була заплачена в свій час Бірмінгему за Джуда — приблизно 11-13 мільйонів євро. Хуго вже відмовив декільком клубам з АПЛ, але за Дортмунд говорить хороший розвиток багатьох молодих гравців + вражаюча стратегія по інтеграції Джуда в основну команду.

Хуго 18 років, він виступає у складі шведського Мальме, є центральним (+ опорним) напівзахисником, ріст 1,87, контракт до грудня 2026 року.

Вихованець академії команди, в поточному сезоні провів понад 20 матчів (1667 хвилин), забив один м'яч і віддав 3 гольових.