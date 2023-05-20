Німеччина

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Баварії Томас Тухель дав свій коментар після поразки від Лейпцига (1:3) у 33-му турі чемпіонату Німеччини.

"Після 30 хвилин ми перестали грати. Нас не було на полі у другому таймі. Я не можу це пояснити.

У нас був добрий відрізок перед цією грою, я бачу, що команда у хорошому настрої на тренуваннях. Я не знаю як це пояснити. Тільки ми самі винні у цій поразці. Коли всі стоять на місці, коли ніхто не хоче отримувати м'яч, здається, що це Лейпциг настільки чудовий.

Я точно не збираюся дивитись завтрашній матч Боруссії. Я б і так його не дивився, навіть якби ми перемогли. Подивлюся тоді, коли буде можливість", — наводить слова Тухеля Bayern & Germany.

Зазначимо, що у разі перемоги над Аугсбургом завтра Боруссія Дортмунд вийде на перше місце у Бундеслізі.