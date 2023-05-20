Німеччина

РБ Лейпциг першою в історії перемогою в Мюнхені поставив під сумнів плани Баварії на одинадцяте чемпіонство поспіль

Томас Тухель ризикує програти боротьбу на абсолютно всіх фронтах у першому сезоні на чолі "Рекордмайстера", тоді як Марко Розе забезпечив "Червоним бикам" участь у Лізі чемпіонів на наступний рік.

Баварія — РБ Лейпциг, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Баварія — РБ Лейпциг 1:3

Голи: Гнабрі, 25 — Лаймер, 65, Нкунку, 76 (пен.), Собослаї, 86 (пен.)



Баварія: Зоммер — Мазрауї (Мане, 86), Павар, де Лігт, Канселу (Упамекано, 86) — Кімміх — Мусіала, Мюллер, Горецка (Гравенберх, 70), Коман (Тель, 77) — Гнабрі (Сане, 70).



РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан (Генріхс, 46), Орбан, Гвардіол (Клостерманн, 87), Гальстенберг — Лаймер, Айдара (Кампль, 69) — Собослаї, Ольмо (Діалло, 87) — Сілва (Форсберг, 69), Нкунку.



Попередження: Павар — Гвардіол.