Німеччина

Недвозначний натяк півзахисника РБ Лейпциг.

Контракт австрійського півзахисника Конрада Лаймера з німецьким РБ Лейпциг добігає кінця вже після завершення поточного сезону, а оскільки сторони так і не змогли досягти домовленості про продовження стосунків, то футболіст отримає статус вільного агента.

Однак те, яким буде подальший кар’єрний шлях 25-річного виконавця, ще й досі не зрозуміло.

Ще взимку були чутки щодо домовленості про його перехід до мюнхенської Баварії, однак потім "Рекордмайстер" змінив головного тренера, що певним чином змінило інформаційне поле довкола клубу.

Однак напередодні Лаймер у складі "Червоних биків" засмутив Баварію першою перемогою в своїй історії на Альянц Арені, після якої чемпіонство "Рекордмайстера" перебуває під великим питанням.

Баварія — РБ Лейпциг 1:3 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Проте після матчу власне гравець залишив доволі цікавий коментар стосовного свого можливого трансферу до Мюнхена.

"Я ще не можу підтвердити інформацію щодо моїх планів на наступний сезон.

Але мій контракт із РБ Лейпциг закінчується, і мені точно подобається грати на Альянц Арені", — заявив австрійський виконавець.

У поточному сезоні Лаймер відіграв 27 матчів, забив три голи та віддав один гольовий пас.