Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Бундесліги, що відбувся 20 травня 2023 року, 19:30.

Баварія у матчі 33 туру німецької Бундесліги на своєму полі поступилася Лейпцигу (1:3) та втратила найважливіші очки у битві за чемпіонський титул.

Перемогу "бикам" принесли забиті м'ячі у виконанні Лаймера, Нкунку та Собослаї. Останні двоє реалізували пенальті. У складі команди Томаса Тухеля єдиним голом відзначився Гнабрі.

Після 33 турів Баварія набрала 68 очок та лідирує в турнірній таблиці Бундесліги, випереджаючи Боруссію Д на один бал, але "джмелі" мають гру в запасі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Лейпциг у 33 турі німецької Бундесліги-2022/23:

Баварія — РБ Лейпциг 1:3

Голи: Гнабрі, 25 — Лаймер, 65, Нкунку, 76 (пен.), Собослаї, 86 (пен.)



Баварія: Зоммер — Мазрауї (Мане, 86), Павар, де Лігт, Канселу (Упамекано, 86) — Кімміх — Мусіала, Мюллер, Горецка (Гравенберх, 70), Коман (Тель, 77) — Гнабрі (Сане, 70).



РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан (Генріхс, 46), Орбан, Гвардіол (Клостерманн, 87), Гальстенберг — Лаймер, Айдара (Кампль, 69) — Собослаї, Ольмо (Діалло, 87) — Сілва (Форсберг, 69), Нкунку.



Попередження: Павар — Гвардіол.