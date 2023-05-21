Німеччина

Результативна нічия на БайАрені у Леверкузені.

У рамках 33 туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр приймав на своєму полі гладбахську Боруссію.

Команди продемонстрували результативний футбол, забивши у ворота один одного по два м'ячі, але визначити сильнішого так і не змогли, причому гості зрівняли рахунок уже наприкінці матчу.

Фінальний свисток зафіксував підсумковий результат 2:2, а Баєр ускладнив собі завдання перед останнім туром на фініш у зоні єврокубків, нехай він наразі й лишається на шостому місці з перевагою в одне очко над найближчим конкурентом.

Баєр Леверкузен — Боруссія Менхенгладбах 2:2

Голи: Адлі, 15, Демірбай, 20 - Гофманн, 58, Штіндль, 90

Вилучення: Гінкап'є, 90+4 (Баєр)