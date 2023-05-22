Німеччина

Німецький клуб розлучається із чотирма футболістами.

Баєр офіційно оголосив, що після завершення сезону команду покинуть чотири футболісти.

Зокрема, йдеться про Каллума Гадсона-Одої, який був орендований у Челсі на один сезон. Він відіграв 21 матч за "фармацевтів": на його рахунку один гол та один асист.

Крім того, Баєр залишать російський голкіпер Андрій Луньов, захисник Далі Сінкгравен та півзахисник Айман Азхіль на правах вільних агентів.

Цього сезону Баєр розташувався на шостій сходинці в Бундеслізі: на рахунку колективу Хабі Алонсо 50 очок після 33 турів.