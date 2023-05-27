Німеччина

Клубу вдалось відстрочити покарання поданням апеляції.

Наприкінці березня 2023 року німецький Кельн був змушений стикнутись із жорсткою санкцією від ФІФА, яка полягала в забороні здійснення трансферів строком на один рік, починаючи від прийдешньої літньої кампанії переходів.

Причиною цього рішення вищого керівного футбольного органу став трансфер 17-річного нападника Які Кубера, проведений у недозволений спосіб.

"Козлам" тоді виділили 21 день на подання апеляції, розгляд якої затягнувся на ще один місяць, після чого Спортивний арбітражний суд ухвалив постанову щодо тимчасового призупинення дії санкції ФІФА до моменту повторного розгляду справи.

Таким чином бодай літня трансферна кампанія в поточному році для німецького клубу, який наразі посідає десяту сходинку в турнірній таблиці Бундесліги, буде досяжна в повному обсязі.