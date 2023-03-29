Німеччина

"Козли" не зможуть підписувати нових гравців у найближчі два трансферні вікна.

ФІФА наклала на Кельн трансферний бан на один рік. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, клуб німецької Бундесліги не зможе підписувати нових гравців упродовж двох найближчих трансферних вікон.

Причиною покарання стали обставини трансферу словенського нападника Які Кубера Поточника.

17-річний форвард розірвав контракт із Олімпією у січні 2022 року, після чого через добу підписав угоду з Кельном. Через це німцям не довелося оплачувати трансфер футболіста, оскільки формально він був вільним агентом.

Проте керівництво словенського клубу заявило, що Кельн вимагав від гравця розірвати контракт з Олімпією. Через це клуб звернувся до ФІФА.

Також зазначається, що Кельн має виплатити штраф у розмірі 54 тисячі євро для Олімпії, а сам Поточник отримав дискваліфікацію на чотири місяці.

Кельн має 21 день, щоб оскаржити рішення ФІФА у Спортивному арбітражному суді.

Після 25 ігор Кельн набрав 27 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці Бундесліги.