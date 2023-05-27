Відбулися матчі останнього туру німецького чемпіонату.
Айнтрахт - Фрайбург, Getty Images
27 травня 2023, 18:32
Сьогодні, 27 травня, відбулися матчі заключного 34 туру німецької Бундесліги, за підсумками яких визначилися фінальні позиції у турнірній таблиці.
В одному із матчів Айнтрахт вирвав перемогу над Фрайбургом з рахунком 2:1. Через цей результат та перемогу Уніона над Вердером (1:0), Фрайбург фінішував п'ятим у турнірній таблиці та зіграє у груповому етапі Ліги Європи.
Айнтрахт — Фрайбург 2:1
Голи: Коло Муані, 83, Діна-Ебімбе, 90+1 — Гріфо, 45.
У ще одному протистоянні Баєр поступився Бохуму (0:3). Незважаючи на це, "аптекарі" змогли зберегти шосте місце в таблиці, яке дозволяє клубу з Леверкузена зіграти в кваліфікації Ліги конференцій.
Бохум за рахунок перемоги, яка стала десятою у сезоні, зміг врятуватися від вильоту з Бундесліги, піднявшись на 14 місце, випередивши Аугсбург та Штутгарт.
Бохум — Баєр 3:0
Голи: Форстер, 19, Асано, 34, Штегер, 86.
Тим часом Боруссія Менхенгладбах обіграла Аугсбург із рахунком 2:0. Боруссія фінішувала на 10 місці в Бундеслізі, а Аугсбург залишився в елітному дивізіоні, фінішувавши на 15 місці, випередивши на одне очко Штутгарт.
Боруссія М — Аугсбург 2:0
Голи: Нетц, 4, Гофманн, 40.
Також варто відзначити, що незабаром пройде фінал Кубка Німеччини, в якому зіграють Лейпциг та Айнтрахт. Якщо переможе Айнтрахт, то він разом із Фрайбургом зіграє у Лізі Європи, а Баєру все одно дістанеться Ліга конференцій.