Німеччина

Відбулися матчі останнього туру німецького чемпіонату.

Сьогодні, 27 травня, відбулися матчі заключного 34 туру німецької Бундесліги, за підсумками яких визначилися фінальні позиції у турнірній таблиці.

В одному із матчів Айнтрахт вирвав перемогу над Фрайбургом з рахунком 2:1. Через цей результат та перемогу Уніона над Вердером (1:0), Фрайбург фінішував п'ятим у турнірній таблиці та зіграє у груповому етапі Ліги Європи.

Айнтрахт — Фрайбург 2:1

Голи: Коло Муані, 83, Діна-Ебімбе, 90+1 — Гріфо, 45.

У ще одному протистоянні Баєр поступився Бохуму (0:3). Незважаючи на це, "аптекарі" змогли зберегти шосте місце в таблиці, яке дозволяє клубу з Леверкузена зіграти в кваліфікації Ліги конференцій.

Бохум за рахунок перемоги, яка стала десятою у сезоні, зміг врятуватися від вильоту з Бундесліги, піднявшись на 14 місце, випередивши Аугсбург та Штутгарт.

Бохум — Баєр 3:0

Голи: Форстер, 19, Асано, 34, Штегер, 86.

Тим часом Боруссія Менхенгладбах обіграла Аугсбург із рахунком 2:0. Боруссія фінішувала на 10 місці в Бундеслізі, а Аугсбург залишився в елітному дивізіоні, фінішувавши на 15 місці, випередивши на одне очко Штутгарт.

Боруссія М — Аугсбург 2:0

Голи: Нетц, 4, Гофманн, 40.

Також варто відзначити, що незабаром пройде фінал Кубка Німеччини, в якому зіграють Лейпциг та Айнтрахт. Якщо переможе Айнтрахт, то він разом із Фрайбургом зіграє у Лізі Європи, а Баєру все одно дістанеться Ліга конференцій.