Німеччина

Функціонери залишать свої посади.

Олівер Кан та Хасан Саліхаміджич покинуть пости директорів Баварії, повідомив офіційний сайт мюнхенської команди.

Генерального та спортивного директора мюнхенців було звільнено після позачергового засідання наглядової ради клубу.

Зазначається, що це рішення було ухвалено без огляду на підсумки чемпіонату Німеччини, який Баварія виграла, випередивши дортмундську Боруссію в останньому турі.

Зазначимо, що посаду гендиректора займе Крістіан Дрізен.