Німеччина

Півзахисник Баварії підбив підсумки футбольного року.

Талановитий атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Джамал Мусіала, якого оцінюють уже більше, аніж у 100 млн євро, своїм голом у матчі проти Кельна в заключному турі Бундесліги забезпечив команді одинадцятий поспіль титул чемпіонів Німеччини.

У нещодавньому інтерв’ю 20-річний виконавець підбив підсумки цього непростого року як для нього, так і для всієї команди загалом.

"Я відчуваю стовідсоткове полегшення та дуже щасливий, що ми змогли залишити титул у Мюнхені в останній момент. Це неймовірне відчуття.

Особисто я неймовірно щасливий, що нарешті знову забив гол, і він у підсумку виявився дуже важливим.

Увечері перед грою я читав цитати Тіма Гровера і дивився два його довгих інтерв’ю. Він був особистим тренером Майкла Джордана і Кобі Браянта. Він багато говорив про те, щоб бути "в зоні", "використовувати свої емоції" і "перемагати".

Я був сповнений рішучості забити, потрібно було лише знайти момент у слушний час. "Будь у найкращій формі, коли це потрібно", — так говорив Гровер.

Я дуже щасливий і відчуваю полегшення, що мені вдалося забити і допомогти своїй команді. Тепер я хочу очистити свій розум і піти у відпустку. Це був напружений рік для мене.

Це був неймовірно повчальний час для мене. Я чудово почав, відіграв дуже добре першу половину сезону, і все працювало добре. Але після чемпіонату світу ми, як команда, та я особисто відчували труднощі. Легкості більше не було.

Наступний сезон має бути кращим, більш послідовним і більш домінуючим із нашого боку. Ми хочемо перемагати в усіх змаганнях та вирушити на домашнє Євро з хорошим настроєм і з титулами", — заявив німецький виконавець.

У поточному сезоні на рахунку Мусіали 47 матчів та по 16 голів і гольових передач.