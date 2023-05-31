Українець продовжить виступи в Німеччині.
Борис Тащі, сайт Ерцгебірге Ауге
31 травня 2023, 14:55
Колишній нападник одеського Чорноморця та Штутгарта Борис Тащі продовжить виступи у Німеччині.
Футболіст підписав новий контракт з Ерцгебірге Ауге з третьої Бундесліги. Угода розрахована на один рік. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
В минулому сезоні на його рахунку 32 матчі, 6 голів і 3 асисти. Ерцгебірге Ауге посів 14-е місце в чемпіонаті.
Нагадаємо, раніше форвард грав у Німеччині з 2014 по 2021 рік. Він захищав кольори Штутгарта (14 матчів), Дуйсбурга (51 матч, 12 голів) та Санкт-Паулі (28 матчів).