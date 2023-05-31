Німеччина

Французький форвард не виключає, що може залишитися в Айнтрахті щонайменше ще на один сезон.

Нападник збірної Франції та франкфуртського Айнтрахта Коло Муані своєю грою привернув увагу низки європейських топ-клубів, серед яких фігурують мюнхенська Баварія, мадридський Реал, Манчестер Юнайтед та інші.

24-річний француз не виключив, що цього літа він не змінюватиме свою клубну прописку.

"У мене все ще довгостроковий контракт тут, в Айнтрахті, поспішати нікуди. Саме тому у мене все ще є шанс залишитися і виграти Золоту бутсу Бундесліги у наступному сезоні", — цитує слова Коло Муані журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, шо Баварія визначила Коло Муані як свою головну трансферну ціль на літо.

Цього сезону француз провів 45 матчів за Айнтрахт, у яких він забив 23 голи і віддав 17 результативних передач. Його контракт розрахований до літа 2027 року.