Аналітично-статистичний портал Opta Sports на своєму сайті опублікував символічну збірну найкращих футболістів за підсумками сезону-2022/23.

До кращих потрапили лише два представники чемпіонської Баварії та два віце-чемпіони з дортмундської Боруссії.

Воротар: Фредерік Роннов (Уніон Берлін).

Захисники: Рафаепь Геррейру (Боруссія Дортмунд), Маттіас Гінтер (Фрайбург), Джеремі Фрімпонг (Баєр).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд), Йосуа Кімміх (Баварія), Джамал Мусіала (Баварія), Йонас Гофманн (Боруссія Менхенгладбах).

Нападники: Крістофер Нкунку (Лейпциг), Рандаль Коло Муані (Айнтрахт), Ніклас Фюллькруг (Вердер).

Тренер: Урс Фішер (Уніон).

Раніше Football.ua підбив підсумки сезону в німецькій Бундеслізі.