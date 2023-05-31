У збірній найкращих лише два представники чемпіонської Баварії.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
31 травня 2023, 21:28
Аналітично-статистичний портал Opta Sports на своєму сайті опублікував символічну збірну найкращих футболістів за підсумками сезону-2022/23.
До кращих потрапили лише два представники чемпіонської Баварії та два віце-чемпіони з дортмундської Боруссії.
Воротар: Фредерік Роннов (Уніон Берлін).
Захисники: Рафаепь Геррейру (Боруссія Дортмунд), Маттіас Гінтер (Фрайбург), Джеремі Фрімпонг (Баєр).
Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд), Йосуа Кімміх (Баварія), Джамал Мусіала (Баварія), Йонас Гофманн (Боруссія Менхенгладбах).
Нападники: Крістофер Нкунку (Лейпциг), Рандаль Коло Муані (Айнтрахт), Ніклас Фюллькруг (Вердер).
Тренер: Урс Фішер (Уніон).
Раніше Football.ua підбив підсумки сезону в німецькій Бундеслізі.