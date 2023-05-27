Німеччина

Вихованець мюнхенського клубу є найуспішнішим футболістом в історії чемпіонату Німеччини.

Сьогодні, 27 травня, пройшли матчі заключного 34 туру німецької Бундесліги, за підсумками яких Баварія стала чемпіоном чемпіонату Німеччини, випередивши дортмундську Борусcію за додатковими показниками.

За інформацією Squawka, для нападника Баварії Томаса Мюллера це був 12 чемпіонський титул у Бундеслізі, що є рекордом чемпіонату.

Мюллер ставав чемпіоном Бундесліги в сезонах 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 та 2022/23.

Мюллер є вихованцем мюнхенського клубу. На рахунку 33-річного німця 442 матчі, в яких він забив 144 голи та віддав 196 асистів.