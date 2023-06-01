Німеччина

Півзахисник продовжить виступати за "биків".

РБ Лейпциг підписав новий контракт з одним зі своїх лідерів — Дані Ольмо, повідомляє офіційний сайт "биків".

Угода між сторонами тепер розрахована до літа 2027 року. Минулий контракт іспанського футболіста був розрахований до літа 2024 року,

Цього сезону Ольмо провів 30 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав десять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дані Ольмо знаходиться у списку інтересів Реала, Баварії та Барселони.