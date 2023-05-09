Німеччина

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2024 року.

Вінгер Лейпцига Дані Ольмо може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного іспанця зацікавлені Реал та Барселона, а також Баварія.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2024 року, тому "бики" можуть продати гравця за зниженою ціною, якщо їм не вдасться домовитись про нову угоду.

Цього сезону Ольмо провів 28 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав дев'ять результативних передач.