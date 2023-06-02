Німеччина

Водночас вже підписано одного новачка.

Бохум на своєму офіційному сайті оголосив про відхід відразу вісьмох футболістів.

Клуб не став продовжувати контракти з Васілейосом Лампропулосом, Сільвером Ганвулою та Контантіносом Стафілідісом.

Також після закінчення оренди до своїх клубів повертаються Домінік Хайнтц (Уніон), Саіді Янко (Вальядолід), Марко Йоханссон (Гамбург), П'єр Кунде (Олімпіакос) та Кевен Шлоттербек (Фрайбург).

Також наголошується, що вирішуватиметься питання з контрактом українського захисника Івана Ордеця, який належить московському динамо з країни-404. До цього українець його припинив за новими правилами ФІФА.

Водночас Бохум підписав контракт із півзахисником Санкт-Паулі Лукасом Дашнером. Його контракт розрахований до літа 2026 року, і він почне діяти після 30 червня.

Нинішнього сезону Дашнер провів 36 матчів, у яких забив 10 голів та віддав сім асистів.

За підсумками сезону Бохум набрав 35 очок після 34 турів та зберіг прописку у німецькій Бундеслізі.