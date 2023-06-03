Німеччина

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Німеччини між РБ Лейпциг та франкфуртським Айнтрахтом, який пройде 3 червня та розпочнеться о 21:00.

Сьогодні, 3 червня, відбудеться фінальний поєдинок Кубка Німеччини, у якому РБ Лейпциг на Олімпіаштадіон у Берліні гратиме проти франкфуртського Айнтрахта.

Команда Марко Розе останнім часом почуває себе дуже впевнено в плані здобутих результатів, тоді як суперники не змогли здійснити повноцінний карколомний ривок наприкінці сезону.

РБ ЛЕЙПЦИГ — АЙНТРАХТ Ф

СУБОТА, 3 ЧЕРВНЯ, 21:00. ОЛІМПІАШТАДІОН, БЕРЛІН. ДАНІЕЛЬ ЗІБЕРТ — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Черговий розіграш німецької Бундесліги залишився позаду. Одинадцятий раз поспіль чемпіоном країни стала мюнхенська Баварія, тож тут у нас для вас жодних новин — "Червона машина" ще на один рік продовжила власну гегемонію в національній першості. А ось щодо Кубку Німеччини, то тут із переможцем усе не так однозначно лише з тої причини, що "Рекордмайстер" узяв за погану звичку вилітати на ранніх стадіях, тож настільки ж видовищної серії в цьому турнірі в нього немає.

Цим, певна річ, радо користаються інші команди, які подекуди користаються здобутим масивним трофеєм із позолотою заради того, аби просто закривати очі на чергову поразку в чемпіонських перегонах. Два роки тому дортмундська Боруссія відзначались подібним здобутком, а в попередній кампанії це зробив РБ Лейпциг. Як не дивно, саме "Червоні бики" опинились за крок від захисту титулу в цьому сезоні, але суперником у них буде не багатообіцяючий Фрайбург, а дуже підступний Айнтрахт із Франкфурту.

Звичайно, якби ця гра проходила на полі "орлів", то шансів у команди Олівера Гласнера було б у рази більше. Утім, якщо вони змогли потіснити фанатів каталонської Барселони з трибун Камп Ноу свого часу в Лізі Європи, то чом би не спробувати це зробити й на головній спортивній арені власної країни? Немає сумнівів у тому, що вболівальники з Лейпцига також заповнять Олімпіаштадіон, бо до Берліна їм чи не ближче діставатись.

Та й подивитись на те, к завершується цикл переводження власної команди під керівництвом Марко Розе в дуже складному сезоні було б неабияк цікаво. Хто забув, то футбольний рік для РБ починався з сенсаційної домашньої поразки від донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів УЄФА (4:1), після чого Доменіко Тедеско вилетів із тренерської посади як корок від ігристого, але на його місце прийшов колишній тренер двох Боруссій і воно якось запрацювало.

Дійшло до того, що Лейпциг фінішував третім у турнірній таблиці, і хоча дістатись чемпіонської пари шансів було дуже мало, проте перевага над берлінським Уніоном за здобутими очками все ж таки виявилась дуже впевненою — чотири бали. Якщо чесно, то на початку сезону було важко уявити подібний результат, проте, коли команда програє з десяти останніх матчі лише одного разу, то можна сподіватись і на кращу долю для неї.

А ось у франкфуртського Айнтрахта наприкінці кампанії все було дуже сумно. Посипався леверкузенський Баєр, тож його місце в зоні єврокубків потрібно було хвацько відбирати. Футболісти Олівера Гласнера цьому й присвятили всі свої справи останні кілька тижнів, але ж потрібно було хапатись за голову трохи раніше! Ось і вийшло так, що в "фармацевтів" та "орлів" по 50 здобуток очок, але перші мають місце в Європі, а для інших залишається лише перемагати в Кубку Німеччини, аби сподіватись бодай на щось.

А зараз можна поговорити й про шлях, який були змушені долати команди до вирішальної дуелі. У Кубку Німеччини серед провідних команд країни всі рівні, тож усі стартують ще з 1/32 фіналу влітку. Щоправда, у парах типу Тевтонії — РБ Лейпциг чи Магдебург — Айнтрахт лише авантюристи з мюнхенської Баварії можуть знайти собі пригод на одне місце, а отже Гамбург (4:0) та Гоффенгайм (3:1) для команди Розе та Штутгартер Кіккерс (2:0) й Дармштадт (4:2) для команди Гласнера суперниками належного рівня не були.

А ось із дортмундською Боруссією та берлінським Уніоном (по 2:0) відповідно у цих команд була потім дуже цікава історія стосунків, а оскільки на цьому етапі вилетіла ще й Баварія, тож РБ потім вибив Фрайбург (5:1), а Франкфурт перестріляв Штутгарт (3:2) у намаганні останніх хоч якось урятувати невдалий сезон. Ось так вони й подолали свій шлях "Wir gehen nach Berlin!", проте фаворита в цій парі годі й шукати. Обом потрібно багато чого доводити.

Щодо кадрової ситуації, то РБ Лейпциг уже звично не допоможе воротар Петер Гулачі, тоді як форвард Андре Сілва також травмований, а півзахисники Дані Ольмо та Конрад Лаймер відновлюється від пошкодження. Через дискваліфікацію гру пропускатиме Йошко Гвардіол. У франкфуртського Айнтрахта в цьому плані ситуація не краще, бо вилетів захисник Хрвоє Смолчич через пошкодження коліна, а поява Філіппа Макса перебуває під питанням.

ПОТОЧНА ФОРМА КОМАНД

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 16 матчів, із яких РБ Лейпциг виграв 4, а Айнтрахт Ф — 5, нічию зафіксовано 7 разів. Статистика забитих м'ячів також на користь "орлів" — 19:24.