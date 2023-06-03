Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку Німеччини, у якому зіграють РБ Лейпциг та франкфуртський Айнтрахт.

РБ Лейпциг та франкфуртський Айнтрахт розіграють поміж собою Кубок Німеччини в матчі на полі берлінського Олімпіаштдіона.

Марко Розе, після перемоги над гельзенкірхенським Шальке (4:2), використав із перших хвилин Бласвіха до рамки воріт, тоді як Генріхс вийде праворуч у захисті, а Собослаї зіграє праворуч в атаці.

Олівер Гласнер, на тлі перемоги над Фрайбургом (2:1), залучив до стартового складу Роде та Макса до центральної ланки, тоді як Камада складе пару до Гьотце під нападником.

РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Орбан, Клостерманн, Гальстенберг — Лаймер, Айдара — Собослаї, Ольмо — Нкунку, Вернер.

Запасні: Нюланд, Сімакан, Поульсен, Форсберг, Раум, Шлагер, Ба, Діалло, Кампль.



Айнтрахт: Трапп — Тута, Хасебе, Ндіка — Бута, Роде, Соу, Макс — Камада, Гьотце — Коло Муані.