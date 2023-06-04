Німеччина

"Стара синьйора" має намір виручити за трансфер близько 80 мільйонів євро.

Нападник туринського Ювентуса Душан Влахович може продовжити свою кар'єру в німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво мюнхенського клубу працює над трансфером 23-річного серба з березня цього року.

Баварія запропонувала футболісту контракт до літа 2028 року та зарплату у розмірі восьми мільйонів євро за сезон.

Крім Баварії, у трансфері Душана зацікавлені Челсі та Атлетико, при цьому "сині" готові заплатити необхідні 80 мільйонів євро.

Цього сезону Влахович провів 42 матчі, в яких забив 14 голів та віддав чотири результативні передачі.

Також додамо, що Ювентус викупив Влаховича у Фіорентини за 81,6 млн євро в січні минулого року.