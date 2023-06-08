Захисник може перебратись в Бундеслігу.
Іван Фреснеда, getty images
08 червня 2023, 21:26
Боруссія Дортмунд після декількох суттєвих кадрових втрат працює над підсиленням складу у літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, німецький клуб лідирує в боротьбі за Івана Фреснеду.
Втім, стверджується, що над підписанням контракту з іспанським захисником ще потрібно попрацювати. Угода ще не укладена.
В цьому сезоні вісімнадцятирічний футболіст провів 24 матчі на клубному рівні, отримавши три попередження.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал веде перемовини з Вальядолідом щодо флангового захисника.