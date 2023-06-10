Німеччина

Мексиканський опорник Аякса близький до того, щоб перебратися до Бундесліги.

Опорний півзахисник амстердамського Аякса Едсон Альварес у літнє трансферне вікно ризикує змінити клубну прописку та продовжити кар'єру у чемпіонаті Німеччини.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, дортмундська Боруссія знаходиться за крок від того, щоб підписати 25-річного мексиканця.

З самим футболістом уже погоджено контракт, який буде розрахований до літа 2028 року.

Цього сезону Едсон Альварес провів за Аякс 44 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив чотири голи, віддав три результативні передачі та заробив 16 жовтих карток.