Захисник може змінити клуб.
КІМ МІН ДЖЕ, GETTY IMAGES
15 червня 2023, 15:55
Захисник Наполі Кім Мін Дже провів дуже потужний сезон, тому зацікавив ряд провідних європейських клубів.
Як повідомляє Джанлука Ді Марціо, креєць привернув увагу гегемона німецького футболу — Баварію. Відзначається, що мюнхенці готові заплатити суму відступних, зазначену у контракті Кіма з Наполі, а саме 50-70 мільйонів євро. Ця опція діє виключно для іноземних клубів.
Зазначимо, що у поточному сезоні 26-річний захисник провів 33 матчі в Серії А та забив два голи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен та Ліверпуль також контактували з Наполі по Кіму.