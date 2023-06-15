Німеччина

Захисник може змінити клуб.

Захисник Наполі Кім Мін Дже провів дуже потужний сезон, тому зацікавив ряд провідних європейських клубів.

Як повідомляє Джанлука Ді Марціо, креєць привернув увагу гегемона німецького футболу — Баварію. Відзначається, що мюнхенці готові заплатити суму відступних, зазначену у контракті Кіма з Наполі, а саме 50-70 мільйонів євро. Ця опція діє виключно для іноземних клубів.

Зазначимо, що у поточному сезоні 26-річний захисник провів 33 матчі в Серії А та забив два голи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен та Ліверпуль також контактували з Наполі по Кіму.