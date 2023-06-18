Німеччина

Захиснику нічого робити з Лідсом у Чемпіоншипі.

За підсумками цього сезону Лідс не зміг зберегти за собою місце в Прем’єр-лізі, тому був змушений знову повернутись до Чемпіоншипу.

Відповідно до пониження в класі, перед "павичами" постало питання кадрової реорганізації, тоді як на їхніх провідних футболістів стрімко зріс попит.

Зокрема, німецького центрального захисника Робіна Коха, як повідомляють місцеві ЗМІ, дуже хотіли б бачити в складі франкфуртського Айнтрахта.

Стало відомо, що в контракті 26-річного виконавця є спеціальний пункт, який, за бажанням футболіста, остаточно зупиняє дію угоди у разі, якщо Лідс вилітає з АПЛ.

Таким чином "павичі" можуть утратити свого гравця, за якого в 2020 році заплатили Фрайбургу 13 млн євро, без жодної компенсації.

У той самий час Кохом також цікавить Манчестер Юнайтед.

У цьому сезоні Робін відіграв 39 матчів.