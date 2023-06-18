Захиснику нічого робити з Лідсом у Чемпіоншипі.
Робін Кох, Getty Images
18 червня 2023, 12:01
За підсумками цього сезону Лідс не зміг зберегти за собою місце в Прем’єр-лізі, тому був змушений знову повернутись до Чемпіоншипу.
Відповідно до пониження в класі, перед "павичами" постало питання кадрової реорганізації, тоді як на їхніх провідних футболістів стрімко зріс попит.
Зокрема, німецького центрального захисника Робіна Коха, як повідомляють місцеві ЗМІ, дуже хотіли б бачити в складі франкфуртського Айнтрахта.
Стало відомо, що в контракті 26-річного виконавця є спеціальний пункт, який, за бажанням футболіста, остаточно зупиняє дію угоди у разі, якщо Лідс вилітає з АПЛ.
Таким чином "павичі" можуть утратити свого гравця, за якого в 2020 році заплатили Фрайбургу 13 млн євро, без жодної компенсації.
У той самий час Кохом також цікавить Манчестер Юнайтед.
У цьому сезоні Робін відіграв 39 матчів.