Німеччина

Дортмундці хочуть підписати перспективного футболіста.

Боруссія Дортмунд після відходу Джаду Беллінгема знаходиться в пошуках нового футболіста в центр поля.

Як повідомляє видання Manchester Evening News, німецький клуб націлився на півзахисника Манчестер Юнайтед Межбрі Ганнібала.

Боруссія Д хоче оформити перехід за 15 мільйонів євро, включаючи бонуси, які будуть залежати від виступів Ганнібала.

Втім, в Манчестер Юнайтед не поспішають з рішенням, адже хочуть перевірити гравця у передсезонній підготовці.

В минулому сезоні футболіст відіграв 38 матчів в Чемпіоншипі за Біргмінгем, забивши гол та віддавши п'ять асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боруссія Дортмунд знаходиться за крок від підписання Едсона Альвареса.