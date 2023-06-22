Дортмундці хочуть підписати перспективного футболіста.
Межбрі Ганнібал, getty images
22 червня 2023, 17:26
Боруссія Дортмунд після відходу Джаду Беллінгема знаходиться в пошуках нового футболіста в центр поля.
Як повідомляє видання Manchester Evening News, німецький клуб націлився на півзахисника Манчестер Юнайтед Межбрі Ганнібала.
Боруссія Д хоче оформити перехід за 15 мільйонів євро, включаючи бонуси, які будуть залежати від виступів Ганнібала.
Втім, в Манчестер Юнайтед не поспішають з рішенням, адже хочуть перевірити гравця у передсезонній підготовці.
В минулому сезоні футболіст відіграв 38 матчів в Чемпіоншипі за Біргмінгем, забивши гол та віддавши п'ять асистів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боруссія Дортмунд знаходиться за крок від підписання Едсона Альвареса.