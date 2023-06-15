Іспанія

Прощальні слова англійця на адресу дортмундського клубу.

Новоспечений гравець мадридського Реала Джуд Беллінгем попрощався з Боруссією Дортмунд.

"Останні три роки, які я провів у Боруссії, стали найважливішою частиною мого життя. Я прийшов 17-річним хлопчиком і йду чоловіком.

Бракує слів, щоб висловити подяку клубу за все, що він зробив для мене. Можливості, новий досвід, злети та навіть падіння – все це стало частиною мого розвитку як футболіста та особистості.

Я пишаюся тим, що настільки часто виступав за цей клуб, і дякую гравцям, тренерам, керівникам та співробітникам, які зіграли свою роль на цьому етапі. У моєму серці завжди буде місце для Боруссії, і я ніколи не забуду про те, як її цінності вплинули на моє життя", – написав півзахисник в соцмережах.

За свого футболіста німецька команда отримає 103 мільйони євро, а ще 31 млн призначено у вигляді різних бонусів.

У сезоні-2022/23 Беллінгем провів 42 матча за Боруссію: на його рахунку 14 голів та 7 асистів.