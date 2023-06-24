Німеччина

Учергове фінішувати в небезпечній зоні клуб не збирається.

Німецький Штутгарт за підсумками цього сезону фінішував на третьому з кінця місці в турнірній таблиці Бундесліги, через що був змушений відстоювати своє право грати в "елітному" дивізіоні в плей-оф за виживання проти Гамбурга (6:1 – загальний рахунок).

Однак повторювати схожу долю в новому сезоні "шваби" навряд чи мають бажання, через що під час літнього трансферного вікна хочуть проводити перебудовою кожної зі своїх ліній.

Уключно з позицією голкіпера, щодо якої сформували короткий список із двох претендентів.

Ідеться про воротаря мюнхенської Баварії Янна Зоммера, який відмінно замінив травмованого Мануеля Ноєра на другу частину сезону, проте навряд чи отримає достатньо ігрового часу, коли той повернеться.

Також Штутгарту цікавий варіант із запрошенням ще одного голкіпера "Червоної машини", Александера Нюбеля, який наразі виступає в Монако на правах оренди.

Обидва футболісти отримали пропозиції від Штутгарта, тоді як клуб наразі очікує відповіді від них.