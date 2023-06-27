Німеччина

Мюнхенському клубу тепер залишилося погодити трансфер із Тоттенгемом.

Баварія домовилася з Гаррі Кейном про трансфер, повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За його інформацією, мюнхенський клуб і нападник досягли принципової домовленості. Переговори велися з родиною Кейна – його батьком та братом. Наступна мета Баварії – домовитися з Тоттенгемом.

Раніше повідомлялося, що Баварія зробила першу пропозицію "шпорам": "ротен" запропонували 70 мільйонів євро за англійця та бонуси.

Нагадаємо, що контракт Кейна з Тоттенгемом спливає влітку 2024 року.

Минулого сезону Кейн провів 49 поєдинків, у яких забив 32 м'ячі та віддав п'ять гольових передач.