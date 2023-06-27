Англія

Англійський форвард може перебратися до Бундесліги.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн може продовжити свою кар'єру у складі Баварії. Про це повідомляє інсайдер Давід Орштейн у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сьогодні керівництво німецького клубу зробило першу офіційну пропозицію щодо можливого трансферу 29-річного англійця.

Сума пропозиції складала 70 мільйонів євро плюс бонуси.

Діючий контракт Гаррі зі "шпорами" розрахований до кінця наступного сезону. Раніше сам футболіст виявив бажання змінити клуб цього літа.

Минулого сезону Кейн провів 49 поєдинків, у яких забив 32 м'ячі та віддав п'ять гольових передач.