Німеччина

Гравець перейшов до клубу з нижчого дивізіону у німецькому футболі.

Гамбург підписав Левіна Озтуналі — повідомляє офіційний сайт клубу.

Універсальний атакувальний гравець перейшов на правах вільного агенту з Уніона і підписав контракт з "біло-синіми" до 2026 року. Це означає, що давній вихованець з Гамбурга повертається додому після десятирічної кар'єру у інших клубах в Бундеслізі.

Він перебував у клубі з 2006 по 2013 роки, перш ніж вирішив перейти в Баєр (Леверкузен) в U19.

За десять сезонів Озтуналі зіграв 212 матчів за Баєр (Леверкузен), Вердер (Бремен), Майнц 05 і Уніон Берлін.