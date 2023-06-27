Гравець перейшов до клубу з нижчого дивізіону у німецькому футболі.
Левін Озтуналі - Getty Images
27 червня 2023, 20:53
Гамбург підписав Левіна Озтуналі — повідомляє офіційний сайт клубу.
Універсальний атакувальний гравець перейшов на правах вільного агенту з Уніона і підписав контракт з "біло-синіми" до 2026 року. Це означає, що давній вихованець з Гамбурга повертається додому після десятирічної кар'єру у інших клубах в Бундеслізі.
Він перебував у клубі з 2006 по 2013 роки, перш ніж вирішив перейти в Баєр (Леверкузен) в U19.
За десять сезонів Озтуналі зіграв 212 матчів за Баєр (Леверкузен), Вердер (Бремен), Майнц 05 і Уніон Берлін.