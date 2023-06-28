Німеччина

Мюнхенці намагатимуться переконати Деніела Леві продати свого ключового форварда за близько 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

Чинний чемпіон Німеччини в особі мюнхенської Баварії не втрачає оптимізму оформити гучний трансфер нападника лондонського Тоттенгема Гаррі Кейна цього літа.

Напередодні стало відомо про те, що "червоні" узгодили всі особисті умови з найкращим бомбардиром в історії збірної Англії, проте головною проблемою є категоричне небажання керівництва "шпор" відпускати свого ключового гравця, незважаючи на його спливаючий через рік контракт.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Баварія перевірить на міцність наміри Тоттенгема зберегти Кейна своєю покращеною пропозицією у розмірі близько 80 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 93 млн євро).

Відзначається, що наразі позиція "шпор" та Деніела Леві залишається незмінною: вони планують відхиляти будь-яку пропозицію, яка поступить їм щодо Гаррі Кейна.