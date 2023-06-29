Німеччина

Мексиканець не перейде у склад дортмундців.

Боруссія Дортмунд після втрати Джуда Беллінгема знаходиться в пошуках нового центрального півзахисника.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, в клубі відмовились від ідеї підписання Едсона Альвареса з Аякса.

Стверджується, що дортмундці хочуть підписати нову угоду з Емре Джаном та розглядають альтернативу Альваресу.

Цього сезону Едсон Альварес провів за Аякс 44 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив чотири голи, віддав три результативні передачі та заробив 16 жовтих карток.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боруссія Д націлилась на півзахисника Манчестер Юнайтед.