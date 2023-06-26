Манчестер Сіті не припиняє спроб підписати хорватського центрального захисника РБ Лейпциг Йошко Гвардіола.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, німецький клуб не збирається знижати ціну на футболіста.

"Бики", як і раніше" вимагаються за свого гравця 100 мільйонів євро.

У сезоні-2022/23 хорватський захисник провів 30 матчів у чемпіонаті Німеччини та забив один гол. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті запропонував Лейпцигу за Гвардіола 90 мільйонів євро + бонуси