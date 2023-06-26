Німеччина

Німці не хочуть відпускати свого захисника за нижчу суму.

Манчестер Сіті не припиняє спроб підписати хорватського центрального захисника РБ Лейпциг Йошко Гвардіола.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, німецький клуб не збирається знижати ціну на футболіста.

"Бики", як і раніше" вимагаються за свого гравця 100 мільйонів євро.

У сезоні-2022/23 хорватський захисник провів 30 матчів у чемпіонаті Німеччини та забив один гол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті запропонував Лейпцигу за Гвардіола 90 мільйонів євро + бонуси